«Мы живем по кайфу»: мать ребенка-инвалида разрешает ему вейпить, материться и сама возит его на тусовки в клубы

Бывший пай-мальчик в инвалидном кресле стал рэпером - мама одобряет. Фото: предоставлено Натальей Андрюшиной.

14-летний Тимур Андрюшин всю жизнь провел в инвалидном кресле, но не ощущает себя ущербным. Более того, парень живет так, что многие сверстники завидуют — тоже хотели бы проявлять бунтарство. Подросток вейпит, матерится и тусуется с мамой на концертах, общаясь с Моргенштерном и другими звездами. За это необычную семью осуждают бабушки во дворе и хейтеры в «Инстаграме». Но мама довольна: сын улыбается, занимается творчеством — пишет песни. На что готовы родители ради счастья детей — в материале КП-Новосибирск.

Бывший отличник теперь умножает пятерки на тысячи. Фото: предоставлено Натальей Андрюшиной.

«ТЫ КРЕЙЗИ?»

Новосибирский подросток Тимур Андрюшин, пожалуй, самый скандальный парень на инвалидной коляске. В соцсетях школьник хвастается дорогими шмотками, ювелирными украшениями. Начинающий рэпер выкладывает матерные слова из пятитысячных купюр, вейпит на камеру и тусуется со звездами на концертах. В его «Инстаграме» — снимки с нашумевшим рэпером Моргенштерном, стендапером Данилом Поперечным и звездой молодежи Олей Бузовой. Школьник своеобразно хвастается своими знакомствами, язвительно подписывая фотографии.

— О май гад, Оля, ты што, крейзи? — пишет Тимур.

Половина подписчиков одобряют неформальное поведение мальчика, а другие комментаторы жестко шутят над его инвалидностью и обвиняют в зазнайстве. Некоторым не нравится даже прическа — у подростка цветные дреды:

— Это что у тебя, картошка фри на голове?

Мальчик в инвалидном кресле подкатил к Бузовой, комику Поперечному и другим звездам YouTube. Фото: Предоставлено Натальей Андрюшиной

Школьник говорит, что не боится хейтеров и моралистов. Он уверен, что все делает правильно, как кумиры рэпа: эпатаж, презрение к врагам и морали.

— Старшее поколение — те еще фрики. Я не знаю, как они выжили. Мы сидим во дворе, выходит бабушка — и не знает, до чего докопаться. Стоит, ее трясет: «Что ты материшься?», — рассказывает нам Тимур Андрюшин.

Мама не вмешивается. Пожимает плечами:

— Подросток, что тут осуждать?

Женщина даже не заставляет сына быть отличником и тратить весь вечер на домашнее задание.

— Лучше грызть гранит жизни, чем гранит науки, — говорит мама.

Мальчик выпустил два трека, его уже зовут на баттлы Versus. ФОТО:предоставлены Натальей Андрюшиной

РАНЬШЕ ОН БЫЛ ПАИНЬКОЙ

Философия женщины: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы улыбалось. В квартиру приходят дворовые друзья Тимура, здесь можно вейпить. В откровенных разговорах некоторые подростки начинают рассуждать о суициде, но такие мысли Наталья сразу пресекает и стыдит парней. Даже сидя в инвалидном кресле ее сын любит жить и радоваться на всю катушку, а вы — с руками и ногами — сидите и плачете.

— У моего сына Тимура те же проблемы, что у всех в подростковом возрасте. Я сама не барышня, не из графьев — могу ругнуться. Тимур себе потихоньку позволил одно слово, другое — меня это не шокировало. Но сейчас жизнь такая, и я не вижу никаких проблем в том, что дети матерятся. Потихоньку мат вошел в нашу жизнь. Я стала вместе с сыном слушать современный рэп. У нас нет строгих правил в семье, мы живем по кайфу, — объяснила КП-Новосибирск мама рэпера Наталья Андрюшина.

Может, парень через какое-то время перебесится и сам решит, каким ему лучше быть. Ведь многие подростки в этом возрасте колючие и строптивые. Просто некоторые прячут от близких свои грехи, вот мамы с папами и спокойны. Тимур не прячется — на инвалидном кресле далеко не уедешь, поэтому всегда на глазах.

— Раньше он был паинькой, — уверяет Наталья. — С 8 лет сын выступал на концертах отдела соцзащиты Ленинского района, со сцены читал стихи в костюме с бабочкой и пел песни пионерских времен. А потом переходный возраст, увлечение рэпом — и все.

Тимур и его рэп-команда наводят страх на окрестных бабушек. Фото: Никита МАНЬКО

САМЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ ПРИМЕР

Полтора года назад Тимур Андрюшин уговорил маму ходить с ним на концерты скандальных и модных кумиров. Заранее все продумал, чтобы мама не ответила: «Денег нет». Он писал напрямую артистам, сообщал им, что он инвалид, но очень хочет попасть на выступление. Как правило, это срабатывало и в кармане всегда оказывались два заветных билета — для себя и для мамы. Популярный среди молодежи рэпер Алишер Моргенштерн назвал Тимура «самым позитивным примером» и исполнил мечту мальчика — позвал его на сцену и прочитал часть музыкального трека. Ведь мальчишка с мамой не могут себе позволить таких больших трат. Этот и другие подарки от кумира еще больше убедили Тимура и маму, что они двигаются в нужном направлении и ведут себя правильно.

— Хейтеров у нас много. В «Инстаграме» особенно часто пишут: «Да ты достала со своим сыном! Что ты возишь его? Что бы он ни надел — все равно останется инвалидом». Нам такие реплики безразличны. Мы простые люди, открытые, никому зла не причиняем. Да, у нас свой путь, и он не похож ни на какой другой. Я люблю сына, понимаю его и воспитываю так, как чувствую правильным. И мы не можем взять и пришить ему новые ноги, — рассуждает Наталья Андрюшина. — Значит, надо учиться жить в кайф. А почему нет? Мы научились, у нас получается.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Мама все делает правильно»

Психологи советуют не осуждать мам с детьми-инвалидами — эти женщины прошли через многое и часто посвящают всю оставшуюся жизнь своему ребенку. Однако большинство женщин испытывают ощущение того, что их ребенок — несчастный человек. Хотя нужно прежде всего дать ребенку понять, что он такой же, как все, несмотря на ограничения.

— Если мама ребенка-инвалида вменяемая — она старается поддерживать его самостоятельность. То, что мальчик увлекается рэпом, соответствует его возрасту. Конечно, каждая субкультура имеет определенные атрибуты, но для ребенка в инвалидном кресле это хороший способ социализации. Не надо осуждать, мама все делает правильно, — прокомментировал КП-Новосибирск психолог Константин Зубахин.

Напоминаем, курение вредит здоровью детей и запрещено до 18 лет. Употребление безникотиновых смесей с помощью электронных сигарет также опасно для здоровья.

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