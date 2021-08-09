«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку-инвалиду коляску с премии Муз-ТВ

Моргенштерн лично доставил подарок Тимуру. Фото: Предоставлено Тимуром Андрюшиным

Кумир миллионов подростков снова засветился в благотворительной акции. Рэпер Алишер Моргенштерн уже не первый раз демонстрирует поклонникам, что у него очень большое и доброе сердце. Особенно он проникся историями детей со страшным генетическим заболеванием спинально-мышечной атрофией (СМА). В этом году на недавней премии Муз-ТВ певец шокировал публику, появившись на красной дорожке в инвалидном кресле. Многие его тогда осудили. Но возможно, что таким образом Алишер пытался привлечь внимание людей к детям-инвалидам. Сам Моргенштерн не просто эпатирует публику, но и искренне помогает детям со всей России. 15-летнему подростку из Новосибирска Тимуру Андрюшину досталось то самое легендарное инвалидное кресло с премии Муз-ТВ. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

СИБИРЯК НА КОЛЯСКЕ

Подростка Тимура Андрюшина уже знает вся страна. 15-летний сибиряк со сложным диагнозом всю жизнь прикован к инвалидному креслу, но это не мешает ему писать песни, исполнять рэп, тусоваться в клубах и радоваться каждому дню. С кумиром молодежи Моргенштерном Тимур знаком уже несколько лет. Алишер приглашал парня на свой концерт в Новосибирске совершенно бесплатно, а потом даже общался с ним на творческие темы за кулисами. Тимур никогда не просил помощи у звезды, но это и не требовалось. Алишер сам иногда присылал ему небольшие суммы, общался в социальных сетях.

Как и его кумир, Тимур уже давно привык к негативным отзывам и осуждению публики. Подростка очень жестко раскритиковали на ток-шоу Первого канала «Мужское/Женское». Волна негатива обрушилась на маму юного рэпера Наталью Андрюшину за то, что она разрешает сыну курить вейп и ходит с ним в ночные клубы, а не пропадает в больницах.

На самом деле мать — единственный человек, который не просто посвящает сыну свою жизнь, но и старается быть с ним на одной волне, понимать его, поддерживать во всем.

— Мы не игнорируем лечение. Вот как раз сейчас полетели в Москву, чтобы попытаться заменить терапию, которую нам назначили. Дорогостоящие уколы «Спинразы» уже ждут нас в новосибирской больнице, но у Тимура сколиоз 4-й стадии. Поэтому мы не торопимся их ставить в позвоночник, попробуем с врачом подобрать что-то другое, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Андрюшина.

Как раз во время пребывания Тимура в столице на связь с ним вышел Алишер.

ПОДАРКИ

Известный рэпер отправил Тимуру голосовое сообщение и предложил выслать в Новосибирск кресло, на котором он эпатировал зрителей музыкальной премии.

— А мы говорим, что мы сейчас в Москве и будем рады встретиться лично. Алишер согласился. И вот его «Кадиллак» приехал в центр столицы, а в багажнике — подарки, — говорит мама Тимура.

Рэпер познакомил юного друга со своей невестой. Фото: Предоставлено Тимуром Андрюшиным

На самом деле у подростка как раз начало выходить из строя старое кресло. Оно уже частенько ломалось и требовало капитального ремонта. Подарок Моргенштерна пришелся очень кстати.

— Такая коляска стоит недешево, мы сами не скоро смогли бы купить. Это тысяч 70 рублей. А еще Алишер отправил нам по почте домой разные брендированные вещи, аксессуары. Но самое главное — это общение. Алишер — очень добрый и понимающий человек. Хейт в его адрес не оправдан. Также мы познакомились с Диларой, его невестой. Тимур просто счастлив, — улыбается Наталья.

Свои благотворительные акции известный исполнитель не держит в секрете. Наоборот, старается подать пример другим людям, которые тоже имеют возможность кому-то помочь.

Моргенштерн записал для Инстаграма сториз с участием Тимура, где рассказал о своем подарке.

— Я на этой коляске ездил за тарелочкой на MTV, а ты за тарелками на кухню будешь

теперь ездить, — пошутил Алишер.

ПОСТУПКИ

Этот благотворительный жест уже не первый в копилке певца.

Весной 2021 года рэпер сделал крупное пожертвование для детей из своего родного города — Уфы.

Алишер Моргенштерн финансово поддержал проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд во многих регионах страны. Тогда многие поклонники бурно обсуждали не сам факт пожертвования, а сумму. Многие посчитали, что 666 666 рублей — это дьявольское число. Но сотрудники фонда достойно ответили на критику и поблагодарили дарителя.

— Мы относимся к данному числу как к обычной цифре, как к любому пожертвованию. Эти цифры конвертируются в реальную помощь для подростов, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этой сумме проект «Наставничество» сможет проработать 9 — 10 месяцев в одном из 20 регионов страны, — прокомментировали КП-Новосибирск в «Солнечном городе».

Летом этого года Моргенштерн стал добрым ангелом для трехлетнего жителя кубанского городка Ильи Худобы. Он несколько раз переводил ему крупные суммы на лечение спинально-мышечной атрофии 2-го типа. Артист пожертвовал для маленького Ильи более 10 миллионов рублей.

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