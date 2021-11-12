Директора и владельца взорвавшейся новосибирской АГЗС оставили под арестом

Суд продлил меру пресечения трем фигурантам дела о взорвавшейся новосибирской АГЗС. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В пятницу, 12 ноября, суд продлил меру пресечения трем фигурантам дела о взорвавшейся новосибирской АГЗС. Так, директор и владелец заправки были оставлены под стражей, а инженеру АГЗС продлили домашний арест.

— Директору и владельцу продлили срок содержания под стражей на три месяца. Так, они будут находиться под арестом до 14 февраля, — сообщили в Центральном районном суде. — Инженеру был также продлен домашний арест на три месяца.

Напомним, ЧП на газовой заправке случилось 14 июня 2021 года. В тот день на Гусинобродском шоссе, 60 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП в больницу 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям».

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