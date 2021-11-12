Самолет «Новосибирск-Шарм-эш-Шейх», задержанный более чем на 14 часов, вылетел из Толмачево.
Фото: Александр ГЛУЗ
Из Толмачево вылетел рейс до Египта, задержанный более чем на 14 часов. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Рейс «Новосибирск-Шарм-эш-Шейх» вылетел из Толмачево в 14:30 по местному времени в четверг, 11 ноября, — уточнили КП-Новосибирск в аэропорту.
Известно, самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Толмачево 10 ноября в 21:40, однако рейс несколько раз переносили. Как сообщили в авиакомпании, вылет задержали из-за неисправности воздушного судна. Из-за этого почти 500 пассажиров застряли в аэропорту. Часть из них ожидала рейса в самом Толмачево. Пассажирам с детьми предоставили гостиницу. Некоторые пассажиры вернулись домой.
Проверку задержки рейса проводит транспортная прокуратура.
— Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в Толмачево. В ведомстве проверят своевременность обеспечения пассажиров напитками, горячим питанием, а также обстоятельства размещения граждан в гостинице, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
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