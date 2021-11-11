Новосибирцы не могут улететь в Египет из-за неисправности самолета. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Новосибирска не смогли вовремя улететь на отдых в Египет. С вечера среды, 10 ноября, они находятся в Толмачево в ожидании рейса, который переносили уже несколько раз. Известно, что самолет до Шарм-эш-Шейха авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 21:40. По словам сибиряков, они очень устали ждать.

— Задержку рейса нам никак не объяснили. Сначала минут на 20-40 минут переносили, потом на час, потом на два, и так до 3-х утра. Потом сразу до 12 часов дня 11 ноября. Только говорили, что ведется подготовка самолета. Представитель молчит, как партизан. Семьи с детьми увезли в гостиницы. Остальные находятся в здании ожидания, — рассказала КП-Новосибирск одна из пассажирок задержанного рейса.

В соцсетях также появилась информация об этом. Как написали новосибирцы, в зале ожидания находятся примерно 500 человек.

— Через 2 часа задержки дали воду по 0,5 литров на человека. И примерно через 5 часов, где-то в 3 утра, дали кашу, — добавила собеседница КП-Новосибирск.

Через два часа ожидающим дали по бутылке воды, а еще через 5 часов - кашу. Фото: предоставлено собеседницей издания.

Задержку рейса КП-Новосибирск прокомментировали в пресс-службе Толмачево:

— Вылет самолета перенесли из-за неисправности воздушного судна, — уточнили в аэропорту корреспонденту КП-Новосибирск.

Там добавили, самолет должен вылететь в Египет в 12:00 11 ноября.

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