В авиакомпании «Россия» прокомментировали задержку рейса «Новосибирск-Шар-эш-шейх». Фото: Александр ГЛУЗ

В авиакомпании «Россия» прокомментировали задержку рейса «Новосибирск-Шарм-эш-шейх». Известно, самолет должен был вылететь из Толмачево в среду, в 21:40. Однако рейс уже несколько раз переносили. Из-за этого примерно 500 новосибирцев застряли в аэропорту.

— Рейс 5893 задержан по технической причине. Для устранения неисправности авиакомпания оперативно направила в аэропорт Толмачево из Москвы сотрудника технической службы, — сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия».

В авиакомпании также уточнили, все пассажирам оказывают услуги, согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам компании.

— Пассажирам предоставили напитки, питание. Некоторым предоставили проживание в гостинице, а часть людей отказались от проживания и уехали домой до времени вылета, — добавили в авиакомпании.

Предварительное время вылета рейса — после 9 утра по московскому времени.

Ранее КП-Новосибирск писала, пассажирам задержку рейса не объяснили. По их словам, вылет самолета переносили несколько раз. Как заявили пассажиры рейса, первый раз их накормили спустя 5 часов после первой задержки. Им дали кашу, пакетик чая и бутерброд с сыром. Утром 11 ноября пассажиров накормили завтраком.

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