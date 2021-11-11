В мэрии Новосибирска рассказали, кого накажут за инцидент в лицее №12, где трое мужчин упали в кипяток

Мужчины провалились в кипяток в подвале лицея. Фото: Прокуратура НСО

Стало известно, кого привлекут к ответственности за трагический инцидент в лицее №12 в Новосибирске, где трое рабочих упали в кипяток. Отвечать за случившееся будет сотрудник образовательного учреждения.

— Согласно статье 28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, — рассказали КП-Новосибирск в мэрии Новосибирска.

На данный момент ответственное лицо не установлено. За назначение кадров отвечает руководство школы, но пока назвать виновного учреждение не смогло.

Также в мэрии отметили, что семьям погибших будет оказана помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 1 ноября, при плановом осмотре здания лицея №12 в Новосибирске в яму с кипятком провалились трое мужчин: слесарь лицея и два сотрудника СГК. На сегодняшний день двое пострадавших скончались.

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