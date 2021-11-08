В Новосибирске умер второй рабочий, упавший в яму с кипятком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В реанимации ожогового центра умер второй рабочий, упавший в яму с кипятком в подвале лицея № 12 в Новосибирске. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе областной больницы.

— Второй пострадавший скончался в реанимации. Третий мужчина, получивший ожоги, остается в реанимации, его состояние тяжелое, — уточнили КП-Новосибирск в медучреждении.

Ранее КП-Новосибирск писала, ЧП произошло 1 ноября. В роковой день трое мужчин — два сотрудника СГК и слесарь лицея, проверяли теплосети в школе. Когда они находились в подвале, под ними провалился пол, и они упали в яму с кипятком. Одному из них удалось выбраться и вызвать скорую помощь. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Мужчин подключили к ИВЛ. Первый пострадавший умер на следующий день после случившегося, 2 ноября.

По факту происшествия в Следственном комитете Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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