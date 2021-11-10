В Новосибирске осудили адвоката, давшего двухмиллионную взятку полковнику СКР

Приговор в законную силу еще не вступил
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирском Железнодорожном районном суде завершилось разбирательство дела адвоката, который дал взятку в 2 миллиона рублей полковнику СКР.
— Алексею Тишкевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также штраф в размере двукратной суммы взятки, то есть в сумме 4000000 рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года, — сообщает пресс-служба суда.
Напомним, силовики поймали на взятке главу районного следственного отдела в Новосибирске Юрия Лущенкова. Мужчине передавали крупную взятку. Предназначалось она за действия по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. Ранее суд отправил полковника в колонию на 6 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер