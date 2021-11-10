В Новосибирске осудили адвоката, давшего двухмиллионную взятку полковнику СКР

Приговор в законную силу еще не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирском Железнодорожном районном суде завершилось разбирательство дела адвоката, который дал взятку в 2 миллиона рублей полковнику СКР.

— Алексею Тишкевичу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также штраф в размере двукратной суммы взятки, то есть в сумме 4000000 рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 3 года, — сообщает пресс-служба суда.

Напомним, силовики поймали на взятке главу районного следственного отдела в Новосибирске Юрия Лущенкова. Мужчине передавали крупную взятку. Предназначалось она за действия по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. Ранее суд отправил полковника в колонию на 6 лет.

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