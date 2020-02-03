«Им нужны были засекреченные свидетели»: легендарного следователя арестовали за торговлю материалами уголовного дела

Силовики взяли на взятке главу районного следственного отдела в Новосибирске. Юрий Лущенков возглавлял следствие по Заельцовскому району и считался настоящей грозой преступников. В чем его обвиняют? И как он оказался по ту сторону решетку, в материале КП-Новосибирск.

НАКАЗАЛ ЗА УБИЙСТВО ШКОЛЬНИКА

Юрий Лущенков служил в следствии с прошлого века. В структуре новосибирского управления СКР считался одним из самых опытных.

- Человек с безупречной репутацией. Он, вообще, никогда ни в каких сомнительных делах замечен не был. Абсолютно он не такой, - охарактеризовал КП-Новосибирск офицера знакомый.

Лущенкову в заслуги ставят, например, расследование по делу банды Геннадия Шпета. Вместе с другими сотрудниками тогда еще прокуратуры Юрий Борисович распутывал клубок зверских преступлений: 7 убийств, 4 покушения, 45 разбоев. Это было еще в девяностых.

Ближе к современности - дело Ярослава Петрова. Это имя школьника, который вышел на прогулку с собакой и пропал – его окровавленное тело нашли потом в снегу рядом с гаражами. Оперативники МВД тогда провернули хитроумную комбинацию, выманивая убийцу, но сыщики СКР не смогли собрать доказательства. Дело уж было рассыпалось, но попало в руки Лущенкова и его отдела: сотрудники выписали убийце путевку в колонию.

Один из защитников по этому коррупционному делу – Александр Плевин. Именно он когда-то представлял интересы экс-главы Ростехнадзора Леонида Баклицкого.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

ДЕЛО НА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

Легендарный сыщик возглавлял Заельцовский следственный отдел. По словам знакомых вот-вот должен был идти на пенсию. Но вместо почетного отдыха отправлен в камеру СИЗО. Его и двух адвокатов задержали бойцы регионального УФСБ. Если верить постановлению о возбуждении уголовного дела, Лущенкова сотоварищи взяли, когда они получили увесистую взятку: по 500 тысяч - на каждого.

- Незаконное вознаграждение в сумме 1,5 миллиона рублей предназначалось за совершение действий по предоставлению сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу, - дает лаконичный комментарий Следственное управление СКР по Новосибирской области.

Задержание с поличным состоялась в офисном здании на Челюскинцев, 14/2. «Товар», за который следователю и его товарищам принесли такой гонорар – материалы уголовного дела. Дело – о незаконном игорном бизнесе. Обвиняемый – Максим Архат, которого в конце осени задержали в питерском аэропорту Пулково и отправили в следственный изолятор Новосибирска.

Архату по закону грозит до шести лет. Силовики считают, что адвокат Алексей Тишкевич предложил арестанту купить у Лущенкова данные следствия. Посредником стал еще один адвокат – Олег Чижиков.

Когда представитель Архата принес сумму на Челюскинцев, в помещении и возникли бойцы ФСБ. Теперь все трое – под арестом. Пока – на два месяца, а окончательную судьбу определят следствие и суд.

В СИЗО отправлены и два адвоката.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

НА КОНУ БЫЛИ ДАННЫЕ СЕКРЕТНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ?

А пока новосибирские юристы, адвокаты, полицейские, сотрудники следствия и прокуратуры бурно обсуждают этот коррупционный скандал. Одна из версий: Лущенков не виновен, его подставили. Впрочем, это мнение с каждым днем звучит все реже, и все менее уверенно.

Более интересные другие тезисы, которые обсуждает юридическое сообщество. Например, такой: в материалах, которые оценили в полтора миллиона рублей, содержатся данные засекреченных свидетелей.

- Им нужны были фамилии засекреченных свидетелей, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Чтобы воздействовать на них.

Если так, то продажа этих сведений – особый цинизм. Зачем герою уголовной статьи контакты выступающих против него свидетелей? Явно не для того, чтобы рассылать веселые ролики из интернета.

Впрочем, большой коррупционный скандал вокруг игорного бизнеса в Новосибирске выглядит весьма гротескно. Дело обернулось громким скандалом, словно на кону были материалы о преступлении века. А по факту, игорных заведений в городе – больше, чем киосков с беляшами. Работают по городу массово, неприкрыто, с выразительными яркими вывесками.