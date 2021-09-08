Суд вынес приговор экс-главе отдела СКР в Новосибирске

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске суд приговорил к шести годам колонии экс-главу Следкома Заельцовского района. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере — более 2-х миллионов рублей.

— Решением суда Юрий Лущенков признан виновным в совершении преступлений на основании частей 3 и 4 ст. 69 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и штраф в размере 2 500 000 рублей, — сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

В дальнейшем ему запретили занимать должности в правоохранительных органах и в гослужбе на сроком на 7 лет. Также мужчину лишили звания «полковник юстиции».

Напомним, Юрия Лущенкова поймали с поличным, когда два адвоката пытались передать ему взятку. Ее размер составил полмиллиона рублей. Столько стоили сведения из уголовного дела, касающиеся незаконного игорного бизнеса.

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