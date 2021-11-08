В Новосибирске достроили насосную станцию, где при обрушении стены погибли три человека

В 2019 году на станции произошла трагедия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске достроили насосную станцию на улице Ударная в Кировском районе, где в 2019 году при обрушении стены погибли трое рабочих. Разрешение на эксплуатацию здания выдала мэрия города, оно опубликовано на муниципальном портале Новосибирска:

— Уже обновленная стация заработала в октябре этого года. От нее зависит теплоснабжение основной части Кировского района от ТЭЦ-3. Сейчас уже завершен первый этап реконструкции станции: там были установлены шесть насосов. Три — на подающем трубопроводе и три — на обратном, — пояснили КП-Новосибирск в Сибирской генерирующей компании. — На прежней станции работали только четыре насоса.

Площадь объекта составляет 1900 квадратных метров. Обошлась реконструкция здания в 864 миллиона рублей.

Напомним, трагедия на улице Ударной произошла 28 августа 2019 года. На опасном участке в момент ЧП находилось 13 человек: под обломками трое человек погибли.

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ЧП произошло на улице Ударной во время реконструкции здания, следователи уже возбудили уголовное дело (подробнее).

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