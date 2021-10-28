В Новосибирске вынесли приговор водителю «Range Rover», сбившему насмерть пенсионерку

В Новосибирске вынесли приговор водителю «Range Rover», который насмерть сбил 56-летнюю женщину. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске вынесли приговор водителю «Range Rover», который насмерть сбил 56-летнюю женщину на Красном проспекте и скрылся с места аварии. Напомним, ДТП случилось еще в начале января этого года: мужчина ехал по Красному проспекту со скоростью более 100 километров в час и не успел затормозить перед пешеходным переходом.

— Мужчина не отрицал свою причастность к преступлению и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что уехал с места ДТП, так как находился в стрессовом состоянии, — сообщили в областной прокуратуре. — Его признали виновным в преступлении по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Суд приговорил сибиряка к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав на два с половиной года. Также он будет обязан выплатить родственникам потерпевшего моральную компенсацию в размере 850 тысяч рублей.

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