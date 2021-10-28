Новосибирские депутаты попросили мэра выяснить, кто разрешил открыть скандальную выставку около «Победы»

Выставка была организована около кинотеатра "Победа". Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

Депутаты Заксобрания Новосибирской области попросили мэрию разобраться в том, кто разрешил открыть около кинотеатра «Победа» фотовыставку, посвященную падению Берлинской стены. Напомним, экспозиция под открытым небом вызвала большой резонанс среди новосибирцев. По мнению людей, некоторые тексты и фотографии на стендах содержали упрек в адрес СССР — авторы жаловались на «диктатуру» Советского Союза.

— Сегодня состоялась очередная сессия Законодательного Собрания Новосибирской области, где помимо основной повестки было рассмотрено и практически единогласно принято обращение к мэру города Новосибирска Анатолию Локтю по поводу проведения выставки, посвященной падению Берлинской стены, — написал в своих соцсетях Заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко.

Напомним, сейчас скандальную выставку около кинотеатра уже убрали.

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