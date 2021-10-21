Германскому консульству в Новосибирске напомнили о преступлениях фашистов

Андрей Панферов жестко высказался о выставке, организованной консульством Германии. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Около новосибирского кинотеатра «Победа» прошла выставка об истории Берлинской стены. Экспозиция под открытым небом шокировала многих новосибирцев: тексты и фотографии на стендах содержали упрек в адрес СССР - авторы жаловались на «диктатуру» Советского Союза.

На цинизм выставки обратил внимание первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

- Я не могу разуметь, как эта выставка появилась в центре Новосибирска – города трудовой доблести. Почему позволили германцам выставить эту дрянь и грязь в отношении нашего государства? Они что, забыли, что у них 27 миллионов на совести? Они забыли, как уничтожали наш народ, детей сжигали и глумились над гражданами нашей великой страны – Советского Союза? Я не могу понять, где было Министерство культуры, и где была мэрия Новосибирска. Я удивлен цинизму и уровню гнусности тех, кто организовывал эту выставку, - сказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Он также напомнил слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой о намерении организовать центр современного искусства на территории 17-го Военного городка. По мнению Андрея Панферова, такой центр может оказаться местом регулярного проведения подобных выставок.

Германское консульство предъявило претензии советским танкам. Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

Андрей Борисович является не только первым зампредом Заксобрания, но также - руководителем областного отделения Российского военно-исторического общества и председателем координационного совета военно-патриотического движения «Защитник».

Он считает, что за проведения кощунственной выставки ответственны как новосибирские власти, так и представители Германии. В качестве достойного ответа он предлагает провести выставку об ужасах фашизма.

- Немцы забыли, почему советские войска появились в Германии? Они забыли про Нюрнбергский процесс? У меня в роду четыре офицера погибло во время Великой Отечественной войны. Я сделаю все возможное, чтобы рядом с консульством и рядом с «Победой» поставить выставку «Без срока давности», которая была организована к 75-летию Победы, чтобы они посмотрели, что делали их солдаты в нашей стране.

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