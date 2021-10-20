В Новосибирске свернули циничную выставку: немцы жаловались на «диктатуру СССР»

Выставка прошла возле кинотеатра "Победа". Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

Выставка, что прошла в Новосибирске, вызвала споры. В городе появились стенды, посвященные германской истории. Причем с откровенными упреками в адрес Советского Союза.

Экспозицию, размещенную под открытым небом, посвятили истории падения Берлинской стены. Сооружение, простоявшее с 1961 по 1989 год, не только разделяло Германию физически, но и олицетворяло противостояние социалистической и капиталистической идеологии.

По итогу Второй мировой войны Советский Союз установил свое влияние над восточной частью Германии. И этот факт создатели выставки преподнесли как диктатуру СССР, при этом цинично умолчав о том, что государства установили влияние над территориями Германии, раздавив немецких нацистов. О роли других держав-союзников авторы выставки тоже умолчали.

Многие горожане были шокированы подобной трактовкой истории. Особенно впечатлил стенд, на котором с подписью «облик диктатуры» изображен советский танк.

Германское консульство предъявило претензии советским танкам. Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

Символично, что выставка появилась около кинотеатра «Победа», где в годы войны было развернуто производство патронов для фронта, в Сибири это историческое здание является одним из главных символов борьбы против фашизма в тылу.

- Есть что-то очень постмодернистки-гнилое и глумливое в том, что кинотеатр Победа, в 1952 году переименованный в честь победы над фашисткой Германией, предлагает нам капитулировать перед немецким ультралиберальным мировоззрением, - пишет на своем дзен-канале "Сибирский гидрант" один из посетителей выставки.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова пояснила КП-Новосибирск, что выставку организовали консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild.

Выставка рассказывает историю Берлинской стены. Фото: канал Сибирский гидрант на платформе https://zen.yandex.ru/

20 октября журналист КП-Новосибирск уже не застал стендов около кинотеатра. Возможно, их убрали после скандала в соцсетях. Однако новосибирский общественный активист Олег Викторович считает, что власти должны провести разбор полетов.

В среду - после скандала в соцсетях - выставку убрали. Фото: Егор САФРОНОВ

- Это личное оскорбление мне. Меня объявляют оккупантом. Некоторые забывают, кто именно напал на Советский Союз. Мы ни на кого не нападали, а наши войска находились там официально, это были международные договоренности, - прокомментировал КП-Новосибирск Викторович.

В течение почти полувека после войны в Германии находилась Группа советских войск. Видимо, на этот факт и жалуются устроители выставки.

- То, что немцы решают свои внутренние вопросы, - это одно. Но у меня масса вопросов к нашим властям. Где наши учреждения культуры и ведомства, которые должны за этим смотреть? Это же предательство! До чего после этого договорятся? До пересмотра итогов Великой Отечественной войны? - возмущен Олег Викторович. - Необходимо провести разбор полетов, чтобы понять, кто вообще это допустил.

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