Новосибирцу, похитившему бывшую девушку, дали семь лет колонии

Потерпевшая была не первой жертвой альфонса. Фото: предоставлено героями публикации // соцсети

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, котого обвинили в похищении, избиении и шантаже бывшей девушки. Подробности этого дела КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Конфликт начался в 2019 году, когда ухажер с сайта знакомств занял около 100 тысяч у своей девушки и стал устраивать скандалы. Девушка съехала от него и пригрозила написать заявление в полицию, в ответ тот организовал слежку, стал запугивать липовыми корочками майора ФСБ и шантажировать интимными видео.

— Он создал в «Телеграмме» канал, назвал моим именем, добавил туда какие то непонятные контакты и начал писать от моего имени сообщения, что я оказываю интимные услуги за деньги. За отдельную плату обещал разослать интимные видео, которые скрытно снимал во время наших отношений. Указывал мой адрес, высылал фото моего паспорта и фото из соцсетей. За удаление канала требовал 5 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск бывший руководитель филиала крупной компании.

На одной из встреч шантажист отобрал у девушки телефон, а после заявления в полицию силой увез в лес и угрожал расправой. Избитая девушка смогла сбежать, подозреваемый убегал от полиции два месяца, но его поймали.

Задержанный не признал вину даже на суде.

— В последнем слове обвиняемый заявил, что потерпевшая — обиженная женщина, и она все не так восприняла. Мол, он просто выложил интимные видео в интернет, вот в чем он виноват. Судья назначил семь лет колонии строгого режима и удовлетворил иск компенсации материального вреда, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Пострадавшая женщина сообщила, что считает наказание справедливым. После пережитого женщина переехала в другой город, вышла замуж и сейчас растит ребенка.

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