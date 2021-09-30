В Новосибирске судят предпринимателя, который похитил бывшую девушку из-за долгов

Потерпевшая была не первой жертвой альфонса. Фото: предоставлено героями публикации // соцсети

В Новосибирске судят предпринимателя за похищение, вымогательство и избиение бывшей девушки. Напомним, жертвой похищения стала 30-летняя сибирячка. Девушка нашла бизнесмена на сайте знакомств: в первый месяц он водил ее в рестораны, дарил букеты и клялся в любви. Но как только пара начала жить вместе, занял более 100 тысяч рублей. А когда девушка попросила вернуть долг, мужчина в ответ стал скандалить и распускать руки.

После расставания бизнесмен преследовал ее и угрожал расправой. Девушка пошла в полицию, в ответ бывший забрал у нее телефон, похитил ее, увез в лес, избил. Сибирячке удалось сбежать на заправке, когда у похитителя закончился бензин.

Гособвинитель потребовала строгого наказания дл ямужяины::

— Я попросила 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскать 500 000 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Обвиняемый не признал вину, — сообщила старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему предъявили обвинение сразу по четырем статьям: «Грабеж», «Вымогательство», «Похищение человека с применением насилия» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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