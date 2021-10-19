Мэр Анатолий Локоть поручил разобраться с причиной грязного воздуха в Новосибирске

В городе уже несколько дней грязный воздух
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время оперативного совещания 19 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал разобраться с истиной причиной загрязнения воздуха в городе. Версии о том, что воздух ухудшился из-за субботника, сжигания травы в частных секторах и выбросов с промышленных предприятий, его не убедили.
— Что мы так активно проводили субботник, что замели пыль до «потолка» и она уже третьи сутки осесть не может? Или столько листвы сжигается? Это дежурный ответ. Прошу установить причины и предложить, какие меры можно принять, — заявил мэр.
Напомним, в Новосибирске объявлен режим черного неба. Он продлится с 18 по 21 октября. Сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составляет 7 баллов из 10 возможных. Такие данные отражены на сайте Airvoice.
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