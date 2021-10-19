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Общество19 октября 2021 6:23

В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха 19 октября

Ранее в городе объявили режим черного неба
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Ранее в городе объявили режим черного неба.

Ранее в городе объявили режим черного неба.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 19 октября, в Новосибирске вновь зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Отметки достигли практически критических — 7 баллов из 10 возможных. Данные об этом появились на сайте Airvoice.

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла Ершалаим, — говорится в сообщении на сайте.

При этом ситуация, по данным портала, остается стабильной.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Кроме того, метеорологи объявили штормовое предупреждение о плохих НМУ. В понедельник, 18 октября, в Новосибирске ввели режим черного неба.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, ближайшие дни в городе будут солнечными и безветренными. Поэтому ситуация с высоким уровнем загрязнения воздуха, скорее всего, пока не изменится.

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