В Новосибирске зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха 19 октября

Ранее в городе объявили режим черного неба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 19 октября, в Новосибирске вновь зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Отметки достигли практически критических — 7 баллов из 10 возможных. Данные об этом появились на сайте Airvoice.

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла Ершалаим, — говорится в сообщении на сайте.

При этом ситуация, по данным портала, остается стабильной.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске наблюдаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Кроме того, метеорологи объявили штормовое предупреждение о плохих НМУ. В понедельник, 18 октября, в Новосибирске ввели режим черного неба.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, ближайшие дни в городе будут солнечными и безветренными. Поэтому ситуация с высоким уровнем загрязнения воздуха, скорее всего, пока не изменится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.