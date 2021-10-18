Режим черного неба введен на 4 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявлен режим черного неба. Он продлится с 18 по 21 октября. Информация об этом размещена на сайте Западно-Сибирского УГМС.

— В период с 18 часов 18 октября до 20 часов 21 октября 2021 года на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — обещают синоптики.

Напомним, что на выходных в городе загрязнения воздуха достигли 7 баллов. Такие данные наблюдались на улицах Первомайская, Сибирская, Красноуфимская, Немировича-Данченко и Линейной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.