Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с новосибирскими подростками, курившими у Вечного огня. Фото: "АСТ-54".

В СК РФ взяли на контроль ситуацию с вопиющим поведением новосибирских подростков у Вечного огня. Ранее сообщалось, дети курили у монумента и бросали в чашу монеты.

— Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, которую проводит региональный СК. Центральный аппарат взял ход проверки на контроль, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Видео, вызвавшее шквал возмущения у общественности, появилось в соцсетях 16 октября. На нем подростки курили, лежа у Вечного огня. А еще они бросали в него монеты. На кадрах также видно, на замечания прохожих школьники не реагировали.

Проверки по факту случившегося проводят полицейские и следователи.

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