Новосибирские следователи ищут подростков, курящих возле Вечного огня

Детей ищут правоохранители. Фото: "АСТ-54"
Новосибирские следователи начали доследственную проверку, по факту подростков, курящих возле Вечного огня. Напомним, что вопиющее видео появилось в социальных сетях в субботу 16 октября. На кадрах видно, что школьники курят и кидают в Мемориал славы камни.
— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщают в региональном Следственном комитете.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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