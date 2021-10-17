Новосибирские следователи ищут подростков, курящих возле Вечного огня

Детей ищут правоохранители. Фото: "АСТ-54"

Новосибирские следователи начали доследственную проверку, по факту подростков, курящих возле Вечного огня. Напомним, что вопиющее видео появилось в социальных сетях в субботу 16 октября. На кадрах видно, что школьники курят и кидают в Мемориал славы камни.

— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщают в региональном Следственном комитете.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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