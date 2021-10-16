В Новосибирске дети курили у Вечного огня и кидали в него монеты

Выходку детей осудили в соцсетях. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске дети курили, лежа у Вечного огня на Монументе Славы, и бросали в него монеты: видео с выходкой школьников повилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре видно, что дети никак не реагируют на замечания возмущенных прохожих.

Ролик возмутил пользователей соцсетей:

- Принудительные работы на Монументе Славы до следующего 9 мая вместе с родителями. Лопаты скребки метлы в зубы.

- Посмотрите, родители, что ваши дети делают, - негодуют сибиряки.

Роликом уже заинтересовалась полиция:

- Сотрудниками полиции будет проведена проверка, в ходе которой личности несовершеннолетних будут установлены, а также будет решен вопрос о привлечении их либо их законных представителей к административной ответственности, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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