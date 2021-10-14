Екатерину похоронили в Новосибирске. Фото: соцсети

В Новосибирске простились с Екатериной Тарасовой, погибшей в ДТП, с участием Ксении Собчак. Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 10 октября. Сибирячка ехала в иномарке, в которую влетел автомобиль ведущей. Два человека пострадали, а Катя погибла.

— Сегодня прощаемся с Катей. Одна из ее песен, записанная в период нашей совместной жизни — всегда вызывала у меня возмущение. Я спрашивал, ее «Зачем, ты поешь песню с такими словами?», она отвечала, что «Считает эту песню очень красивой», — пишет бывший муж погибшей на своей странице в социальных сетях и прикрепляет к посту песню.

Ранее «Комсомолка» писала, что Ксения Собчак связывалась с семьей погибшей и предлагала помощь.. Однако родственники Кати отказались от нее.

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