В Новосибирске родители устроили флешмоб в поддержку руководителя патриотического центра, которого отправили в СИЗО за поцелуй с 13-летней девочкой. Фото: Анна ПАШАГИНА

В среду, 13 октября, у здания Заельцовского суда в Новосибирске собрались родители воспитанников патриотического центра. Они пришли поддержать экс-руководителя клуба, а еще поздравить его с Днем рождения. Напомним, весной 2020 сибиряка отправили в СИЗО. Тогда мужчину обвинили в домогательствах к 13-летней девочке, которую он якобы поцеловал. Родители в виновность сибиряка не верят и пытаются добиться справедливости.

— Мой ребенок занимался в центре с 2018 года. Тогда у моего сына начался переходный возраст, а мы решили найти ему занятие по душе. Выбрали патриотический клуб, где Максим* (имя изменено) был руководителем. Сын начал обучаться, ему очень понравилось. Максим учил их не только военной подготовке, но и общим человеческим ценностям — уважению к старшим, к ветеранам, к девочкам… Это очень большой плюс. Военно-патриотическая подготовка тоже была на высшем уровне. Они прошли практически курс среднего военного училища. Они занимались даже подготовкой в ДОСААФ — у сына есть два самостоятельных прыжка с парашютом, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Алексей Захаренко, отец одного из воспитанников центра.

По словам мужчины, руководитель патриотической организации всегда поддерживал ребятишек, помогал им, а еще работал и с трудными подростками. Он не оставался в стороне даже после ухода из клуба.

— Мы, родители, конечно, его поддерживаем. Выступаем за него по полной программе. Вся эта ситуация с его арестом стала неожиданностью. Беспристрастного расследования, которого хотелось, не получилось. Были нарушения в самом начале. Странно в том числе и то, что заявление на Максима подали не родители девочки, а социальный педагог, которая увидела переписку в соцсетях. Куча нарушений, но при этом правоохранительная система добивается того, чтобы его посадили. Очень плохая ситуация. Мы, родители, намерены добиться беспристрастного расследования. Так, мы уже обратились в генеральную прокуратуру и в генеральный СК в Москву. На местном уровне мы получали отписки. Кроме того, подключили правозащитников, — добавил Алексей Захаренко.

Сейчас родители ждут ответа от структур, в которые направили обращения.

Ранее КП-Новосибирск писала, руководителя патриотического клуба обвинили в поцелуе с 13-летней школьницей. Девочка рассказала подружкам о том, что пришла в гости к взрослому мужчине. Там они пили чай, потом пиво. А затем девочка села на колени к Максиму, а он спросил, можно ли ее поцеловать. Влюбленная школьница не отказалась. Об этом из переписок узнала социальный педагог, которая и написала на Максима заявление. Его поместили в СИЗО. А школьница стала писать ему письма, умоляя простить ее, бестолковую девочку.

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