Прокуратура запросила 3,5 года для топ-менеджера клиники Мешалкина, обвиняемого в миллиардных аферах

Евгений Покушалов настаивает на своей невиновности. Фото: meshalkin.ru
Прокуратура запросила у суда 3,5 года колонии и полумиллионный штраф для бывшего замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова: напомним, его обвиняют в многомиллиардной афере с закупками. Такое требование выдвинул прокурор Центрального района Александр Барышников.
С обвинениями прокуратуры медик не согласен: с последним словом Покушалов должен выступить 29 октября нынешнего года.
Напомним, уголовное дело в отношении Покушалова завели еще в 2019 году. Мужчину обвинили в крупных хищениях в кардиологическом центре. По версии следствия, обвиняемый, находясь на должности замруководителя клиники им. Мешалкина, обеспечивал победы подконтрольным коммерческим организациям в аукционах на поставку медицинских товаров. Летом 2021 года суд обратил в пользу государства две квартиры Покушалова в США.
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