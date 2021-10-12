В Новосибирске будут судить водителя BMW, насмерть сбившего 12-летнего мальчика. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске будут судить 41-летнего водителя BMW, насмерть сбившего 12-летнего мальчика на велосипеде. В отношении него завершили расследование уголовного дела. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, вечером 5 июня 2021 года обвиняемый, управляя ВMW X6, ехал по проезжей части улицы Никитина в Октябрьском районе города Новосибирска и нарушил ПДД. Новосибирец не остановился на красный и выехал на пешеходный переход, где и сбил 12-летнего ребенка. Школьник пересекал проезжую часть на велосипеде. Мальчик ехал на зеленый сигнал светофора. Ребенок погиб на месте аварии от полученных травм еще до приезда бригады медиков, — уточнили в СК.

Во время следствия обвиняемый находился в СИЗО. Свою вину, по данным ведомства, он полностью признал.

В ближайшее время уголовное дело в отношении 41-летнего водителя поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

Как ранее писала КП-Новосибирск, новосибирец, насмерть сбивший ребенка, неоднократно попадал в ДТП. Известно, до трагедии он работал предпринимателем на Октябрьском рынке. По словам соседей, он женат, у него есть три дочери.

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