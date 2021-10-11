Новосибирский фотограф заснял созвездие Ориона и необычные туманности на Алтае

Некоторые увидели в очертаниях туманности улыбку Чеширского кота. Фото: @nsk365

Новосибирский фотограф Алексей Поляков заснял фрагмент созвездия Ориона на фоне алых туманностей. Космические снимки он сделал в Алтайском крае.

— Рад представить вашему вниманию туманности: Большая туманность Ориона (M42), Конская голова (B33), Петля Ориона, Бегущий человек (NGC1975), Бугимен (LDN1622), Каспер-дружелюбное приведение (М78), а также просто океан водорода, в котором утопает все созвездие Ориона! Это лучший мой снимок Ориона за все годы увлечения астрофото, — написал фотограф в своем «Инстаграме».

Его подписчики оценили невероятную красоту.А некоторые даже увидели в туманности очертания литературного героя:

— Первое фото — один в один Чеширский кот! — написал один из них в комментариях.

Напомним, ранее Алексей Поляков сфотографировал хромосферу Солнца.

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Снимками он поделился в социальных сетях (подробнее)

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