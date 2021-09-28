Фотограф из Новосибирска заснял необычное явление — туманность Розетка

Свет летел до нас более 5 тысяч лет. Фото: Инстаграм @nsk365

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял космическое явление «Туманность Розетка». Фотографии он опубликовал в Инстаграм.

— Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, то есть, когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200-3100гг. до н.э.), — написал фотограф.

По его словам, явление находилось в созвездии Единорога. Также он отметил, что общая масса газа в туманности равна 10 тысяч масс солнца.

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