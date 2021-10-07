«Ну и где там космонавты?»: новосибирский фотограф заснял хромосферу Солнца в Алтайском крае

Как вам такой кадр? Фото: instagram.com/nsk365/
Новосибирский фотограф Алексей Поляков заснял хромосферу Солнца в Алтайском крае. Мужчина сейчас находится там и тестирует новую аппаратуру.
— Я сейчас на отдыхе в селе Акташ. Около 12 дня решил сфотографировать через новый телескоп Солнце. Он заточен специально под Солнце, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков, фотограф.
По словам мужчины, на съемку у него ушло всего 15 минут вместе с подготовкой.
В социальных сетях подписчики Алексея тоже оценили яркие кадры:
— Ну и где там космонавты?
— Нереальная красота!
— Прикольно! Даже вспышки видно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер