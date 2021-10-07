«Ну и где там космонавты?»: новосибирский фотограф заснял хромосферу Солнца в Алтайском крае

Как вам такой кадр? Фото: instagram.com/nsk365/

Новосибирский фотограф Алексей Поляков заснял хромосферу Солнца в Алтайском крае. Мужчина сейчас находится там и тестирует новую аппаратуру.

— Я сейчас на отдыхе в селе Акташ. Около 12 дня решил сфотографировать через новый телескоп Солнце. Он заточен специально под Солнце, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков, фотограф.

По словам мужчины, на съемку у него ушло всего 15 минут вместе с подготовкой.

В социальных сетях подписчики Алексея тоже оценили яркие кадры:

— Ну и где там космонавты?

— Нереальная красота!

— Прикольно! Даже вспышки видно.

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