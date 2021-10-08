Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела дебошира, избившего полицейского в «Толмачево»

Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела против челябинца, устроившего дебош в «Толмачево». Фото: Кадр из видео
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела против челябинца, устроившего дебош в аэропорту «Толмачево». Напомним, инцидент случился 30 сентября: сначала нетрезвый 46-летний мужчина вел себя неадекватно в местном кафе, а когда полицейские попросили его прекратить, то ударил одного из них.
— В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Антону Бадулину представить доклад о ходе расследования, — сообщили в областном Следственном комитете.
По данному уголовному делу мужчине может грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи возбудили уголовное дело на дебошира, избившего полицейского в Толмачево
Ему грозит срок до 5 лет (подробнее).
В новосибирском аэропорту задержали пьяного дебошира
Он два раза напал на полицейских (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер