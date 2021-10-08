Следователи возбудили уголовное дело на дебошира, избившего полицейского в Толмачево. Фото: УТ МВД по СФО.

СК Новосибирской области возбудил уголовное дело на 46-летнего челябинца по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Он устроил дебош в аэропорту Толмачево и напал на полицейского. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, 30 сентября в помещении дежурной части линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево, подозреваемый несколько раз ударил кулаком по голове, шее и туловищу инспектора отдела полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей, — уточнили в СК.

Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

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