В новосибирском аэропорту задержали пьяного дебошира

Дебошир дважды напала на полицейских. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО

В аэропорту Толмачево полиция задержала пьяного мужчину, который вел себя неадекватно в кафе. При задержании он дважды напал на сотрудников полиции.

— Мужчина не выполнил требования транспортной полиции, а именно прекратить противоправные действия, вместо чего он неожиданно набросился на одного из полицейских и попытался нанести ему удары в лицо, — пишет портал «МВД Медиа».

Когда его вывели из места содержания административно задержанных, он снова напал на сотрудника полиции. Нарушителем оказался 46-летний житель Челябинска, который сидя в кафе ожидал свой рейс. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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