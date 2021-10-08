В новосибирском аэропорту задержали пьяного дебошира

Дебошир дважды напала на полицейских. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
В аэропорту Толмачево полиция задержала пьяного мужчину, который вел себя неадекватно в кафе. При задержании он дважды напал на сотрудников полиции.
— Мужчина не выполнил требования транспортной полиции, а именно прекратить противоправные действия, вместо чего он неожиданно набросился на одного из полицейских и попытался нанести ему удары в лицо, — пишет портал «МВД Медиа».
Когда его вывели из места содержания административно задержанных, он снова напал на сотрудника полиции. Нарушителем оказался 46-летний житель Челябинска, который сидя в кафе ожидал свой рейс. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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