Следователи возбудили уголовное дело после избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе

Следователи возбудили уголовное дело после избиения второклассника в новосибирской школе. Фото: Кадр из видео

Следователи возбудили уголовное дело после избиения второклассника в новосибирской школе. Напомним, инцидент случился еще в конце сентября, о произошедшем рассказала мама 8-летнего мальчика. По словам женщины, ее сына избили ученики 6-7 классов. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

— По результатам проведения проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку в школе возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, ранее ход и результаты проверки поставил на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ситуация находится также на контроле у детского омбудсмена Новосибирской области.

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По словам мамы второклашки, над ее сыном издевались 20 минут, а учителя, у которых ребенок просил помощи, его игнорировали (подробнее).

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