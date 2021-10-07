В Новосибирске замерзающий дом на Оловозаводской начал получать тепло

Горожане постепенно начали получать тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский дом на улице Оловозаводской, 5, который остался без отопления, начал получать тепло. Об этом рассказали представители СГК.

— Дома по Оловозаводской постепенно начали получать тепло. Мы отрегулировали режимы подачи тепла. Специалисты УК перезапускают стояки в домах, — пишет организация.

Известно, что причина плохого отопления была в том, что были повреждены трубопроводы, которые не допускали тепло в дома.

Напомним, ранее жители этого дома пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. Некоторые из квартир уже начинали покрываться плесенью. Проверку отсутствия отопления в среду, 6 октября, начала прокуратура.

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