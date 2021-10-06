В Железнодорожном районе Новосибирска заасфальтируют спуск Ногина

В Железнодорожном районе Новосибирска заасфальтируют спуск с улицы Ногина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в 2021 году по муниципальной программе и на средства из областного бюджета отремонтируют 94 участка дорог в частном секторе. Всего на эти работы направлено 180 миллионов рублей. Ремонт на одной из востребованных улиц Железнодорожного района — спуске Ногина — проконтролировал мэр Анатолий Локоть.

— Вместе с крупными дорожными проектами мы выполняем большой объем ремонта дорог частного сектора. На эти цели из бюджета города выделено 50 миллионов рублей, на них отремонтируют 37 объектов. Большинство объектов в списке — дороги с асфальтобетонным покрытием, спуск Ногина — это один из таких объектов. На сегодня из 37 объектов выполнено уже 19, они проходят процедуру приемки, еще девять — в работе. Я поставил задачу скорректировать графики так, чтобы последние теплые дни использовать по максимуму для работ по укладке асфальта, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Дороги в частном секторе также ремонтируют на средства, выделенные по решению депутатов Заксобрания Новосибирской области. Так, 130 миллионов рублей планируется потратить на обновление 57 участков. К сегодняшнему дню уже отремонтировано два объекта.

Дорога на спуске Ногина была заасфальтирована уже много лет назад, со временем покрытие разрушилось. Сейчас дорожники сняли старый асфальт, а в ближайшее время профиль выровняют щебнем и начнут укладывать новый. Протяженность участка — около 120 метров, площадь ремонта составит 700 квадратных метров. Обойдется этот объект в 720 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что по муниципальной программе также был отремонтирован 200-метровый участок улицы Войкова (от ул. Николая Островского до ул. Крестьянской). На работы было потрачено около 800 тысяч рублей. Завершить ремонт должны были в начале сентября. Кроме того, в ноябре также планируется открыть движение по улице Мясниковой откроют уже в ноябре. Почти 500-метровый участок соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева. Работы были рассчитаны на два года, однако, учитывая востребованность магистрали, мэр Анатолий Локоть поручил открыть рабочее движение уже в этом году.

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