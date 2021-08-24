В Новосибирске движение по улице Мясниковой откроют в ноябре

В Новосибирске движение по улице Мясниковой откроют уже в ноябре. Фото: предоставлено Мэрией Новосибирска

В Новосибирске движение по улице Мясниковой откроют уже в ноябре. Напомним, сейчас а Калининском районе строят продолжение дороги по улице Мясниковой — почти 500-метровый участок соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева. Работы были рассчитаны на два года, однако, учитывая востребованность магистрали, мэр Анатолий Локоть поручил открыть рабочее движение уже в этом году.

— Здесь когда-то была техническая дорога. Она пришла в негодность, поскольку строилась не по нормативам. Год назад мы построили участок дороги от Гребенщикова до Фадеева и планировали продолжать строительство. По проекту следующий участок должен был быть двухполосным. Мы решили остановить строительство на год, чтобы разработать проект четырехполосной магистрали с освещением, тротуарами, остановками. И этим летом приступили к выполнению работ, — пояснил Анатолий Локоть. — Дорога, которая фактически является развязкой от храма Андрея Первозванного до улицы Фадеева, во многом будет решать проблему транспортной доступности для трех микрорайонов. Несмотря на то, что объект переходящий и его сдача запланирована на следующий год, я дал поручение открыть рабочее движение по улице Мясниковой в этом году — не позже ноября.

Сейчас на стройплощадке уже сделана выемка грунта, вскоре здесь оборудуют ливневую канализацию. Поскольку местность на этом участке заболоченная, то здесь также будет уложен геотекстиль, после чего завезен песок и щебень. Гарантия дорожного покрытия — три года. По обеим сторонам дороги сделают тротуары, а позже здесь появятся две остановки общественного транспорта и светофоры. Обойдутся все эти работы в 105 миллионов рублей.

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