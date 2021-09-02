В Новосибирске в частном секторе отремонтируют почти сто участков дорог

В частном секторе Новосибирска за счет муниципального и областного бюджетов будет отремонтировано 94 участка дорог. Фото: Мэрия Новосибирска

В частном секторе Новосибирска за счет муниципального и областного бюджетов будет отремонтировано 94 участка дорог. Как идет ремонт на улице Войкова в Дзержинском районе проверил мэр Анатолий Локоть.

— В этом году из бюджета города Новосибирска, несмотря на дефицит, мы сумели выделить 50 миллионов рублей на обустройство частного сектора. Кроме того, месяц назад правительством Новосибирской области было решено выделить городу Новосибирску еще 180 миллионов рублей. Из них 130 миллионов рублей мы направляем в дополнение к тем 50 миллионов рублей на приведение в порядок дорог частного сектора, — пояснил мэр Анатолий Локоть.

За счет средств городского бюджета будет отремонтировано 37 участков. Работы начаты на восьми из них, в том числе — и на улице Войкова, два объекта уже сданы. На 130 миллионов рублей, поступивших из областного бюджета, отремонтируют еще 57 участков.

— Все конкурсные процедуры закончены, подрядчики в ближайшее время выйдут на эти объекты, — подчеркнул глава города. — Я обращаю внимание на качество выполнения работ. Здесь ведется отсыпка щебнем, все должно быть сделано качественно, чтобы пешеходам было удобно ходить, обустроено примыкание дорог, продумано водоотведение.

Ремонт 200-метрового участка улице Войкова (от ул. Николая Островского до ул. Крестьянской) ведется по муниципальной программе. Предварительная стоимость работ — 800 тысяч рублей. Здесь завершить работы завершат в конце текущей недели. Ремонт оставшихся объектов планируется закончить в октябре.

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