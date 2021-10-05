«Смотрите, какие у меня шарики»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в образе клоуна Пеннивайза

Сибирячка перевоплотилась в клоуна Пеннивайза из популярного ужастика. Фото: Евгений Накрышский

Сибирячка Алиса Арефьева устроила фотосессию в необычном образе. Она перевоплотилась в клоуна Пеннивайза из популярного ужастика. Правда, вышел он у девушки не столько пугающим, сколько пикантным.

— Вы, конечно, знаете, что играть с клоуном на Хеллоуин — занятие опасное. Но надеюсь, что для меня сделаете исключение. Смотрите, какие у меня шарики! Полетаем? — написала в своем Instagram Алиса Арефьева.

Подписчики перевоплощение сибирячки оценили. Фото: Евгений Накрышский

Сибирячка призналась, что взяла костюм у подруги и сделала некоторые доработки.

— А грим я сделала сама. Ориентировалась на образ в кино, но добавила женственности, — рассказала КП-Новосибирск Алиса.

Снимки девушки в инстаграме за день набрали более 10 тысяч лайков и больше сотни комментариев. Ранее девушка уже эпатировала публику откровенными образами ситха из Звездных войн и Леди Димитреску из компьютерной игры Resident Evil: Village.

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