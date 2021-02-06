«Человека проткнуть можно»: сибирячка сделала себе полметровые ногти напильником

Полуметровые ноготки из пластика могут проткнуть человека. Фото: Евгения Накрышского, предоставлены Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева похвасталась «ноготками» длиной в полметра. Дизайнер воплотила костюм вампира Леди Димитреску к выходу компьютерной игры Resident Evil:Village. Девушка потратила на образ около восьми тысяч рублей и два вечера делала себе ужасный «маникюр» напильником.

На создание образа ушле два вечера и восемь тысяч рублей. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой

— Ноготки я вырезала из пластика ПВХ, обтачивала гравером и добавляла текстуру. Потом покрасила и прикрепила к перчаткам, получились ногти длиной в полметра. Острые и плотные, и если постараться — можно проткнуть человека. Также я впервые отказалась от парика, ради соответствия пришлось отстричь косу до пояса — по плечи. Жалко, конечно, но все равно ведь хотела постричься, — рассказала «КП-Новосибирск» Алиса Арефьева.

Косплей-модель уточнила, что планирует ироническую съемку к Дню Святого Валентина — где будет испытывать ужасные ногти на мужчине. Пользователи соцсетей оценили старания сибирячки:

— Уххххх,красавица! Женщина мечты моей, — написал Степан.

— Какой эпичный косплей Высокой Леди! Один из лучших, что я видел, — восхищается в комментариях американец Тодд.

Фанаты компьютерной игры назвали косплей одним из лучших. Фото: Евгения Накрышского, предоставлены Алисой Арефьевой

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