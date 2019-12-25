2019-12-25T09:32:18+03:00
Общество

«Жарко у вас на темной стороне»: сибирячка показала нескромный косплей Star Wars

Котик и декольте помогли собрать тысячи просмотров
Никита МАНЬКО
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Откровенный образ понравился геймерам.Фото: Евгений Накрышский из паблика "412ART | косплей | готика | хоррор" "ВКонтакте"Откровенный образ понравился геймерам.Фото: Евгений Накрышский из паблика "412ART | косплей | готика | хоррор" "ВКонтакте"
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Дизайнер из Новосибирска Алиса Арефьева показала нескромный образ темного джедая к дате выхода девятого фильма по «Звездным войнам». Фанаты киносаги оценили откровенный образ злодейки — и раскритиковали фильм «Звездные войны. Скайуокер. Восход». Фото сибирячки за сутки собрало более восьми тысяч просмотров за сутки и попало в крупнейшее сообщества геймеров «ИГМ».

Сперва косплеерша решила сделать общий образ для фанатов киносаги — после анонсов 9 фильма, сериала «Мандалорец» и игры «Падший орден». Но после просмотра фильма Алиса собрала образ ситха времен фильмов Джорджа Лукаса, так девятый эпизод Star Wars как и вся новая трилогия не понравилась модели.

— Костюм придумался сам собой, сначала сделала элементы доспехов, а потом и черное лакированное платье. Образ хотелось сделать одновременно и сексуальным, и воинственным, поэтому здесь сочетание открытого платья и бронированных рук с тяжелой обувью. Все создавала сама, успела за два вечера, — рассказала «КП-Новосибирск» Алиса Арефьева.

Поклонники поддержали косплеершу и даже попросились «перейти с ней на темную сторону».

— Жарковато у вас как-то на темной стороне, — написал Kayn Odysseу.

Многим понравилось откровенное фото девушки-ситха с её кошкой Авророй, но нашлись и критики из числа ярых фанатов Star Wars.

— Ну не может быть ситом такая холеная девчуля. Вот уж именно скорее стриптизерша, чем адепт темной стороны...Она вообще не выглядит, как тренированный воин, в этом проблема почти всех косплеерш, которые изображают игровых бойцов из Мortal Combat, — считает Андрей Малинин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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