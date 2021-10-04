В Новосибирской области из-за коронавируса на карантин перевели 72 класса в школах

В Новосибирской области из-за ковида на дистанционку обучение перевели 72 класса в разных школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 72 класса в разных школах. Инфекцию обнаружили у 154 школьников. Об этом рассказал на совещании в правительстве региона в понедельник, 4 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— На карантине и, соответственно, дистанционном обучении сейчас находятся 72 класса, — пояснил Анатолий Локоть. — Что касается детских садов, то там на карантине находятся всего шесть групп, заболели 33 ребенка.

Ранее министр образования региона отметил, что за последнюю неделю число заболевших коронавирусом учеников и сотрудников школ увеличилось почти в два раза. Однако при этом на больничном находится только чуть больше 1% учителей.

В целом, по данным регионального Роспотребнадзора, за последние две недели в Новосибирской области выросла заболеваемость коронавирусом. Коэффициент распространения в регионе третью неделю больше 1.

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