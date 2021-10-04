В Новосибирской области число заболевших ковидом в школах выросло в два раза

Число заболевших коронавирусом учеников и сотрудников школ за последнюю неделю увеличилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области число заболевших коронавирусом учеников и сотрудников школ за последнюю неделю увеличилось почти в два раза. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 4 октября.

— По школам у нас на контроле остаются 99 заболевших — 79 детей и 20 взрослых, по садам 32 заболевших — 22 ребенка и 10 работников. На больничном находится чуть больше 1% учителей — 405 человек, — пояснил Сергей Федорчук.

Напомним, на этом же совещании глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил о том, что за последние две недели в Новосибирской области выросла заболеваемость коронавирусом. Так, за прошедшую неделю выявили 1189 случаев, что несколько выше предыдущей недели, практически на 1,6 % — это плюс 19 случаев. Коэффициент распространения в регионе третью неделю больше 1.

По данным областного оперштаба на утро 4 октября в регионе с момента начала пандемии зарегистрировано 64 217 случаев коронавируса, 165 из них — за прошедшие сутки. В числе заболевших 5 473 ребенка.

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