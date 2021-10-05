«Потребовал остаться девственницей до свадьбы»: сибирячка нашла себе жениха на американском шоу

Зрители просят перевоспитать иностранца. Фото: кадр из видео instagram.com/90dayfiance/

Художница Алина из Новосибирска нашла себе жениха на шоу Discovery Channel. Журналисты канала опубликовали обзор на очередной выпуск передачи «90 Day Fiancé: The Other Way» (Жених на 90-дней: Другие правила»).

Избранником Алины оказался американец Стивен Джонстон родом из штата Юта. Стивен раньше работал продавцом средств для борьбы с насекомыми и успел сняться в двух сезонах шоу. В третьем сезоне парень закрутил роман с сибирской студенткой, которая переехала в США.

— Пара встречалась в течение двух недель, несмотря на то, что Алина беспокоилась: вдруг Стивен похитит ее и продаст ее органы. Теперь Стивен и Алина собираются пожениться в Турции и переехать в Россию, но у бывшего продавца средств борьбы с вредителями оказалось несколько секретов. Стивен хочет, чтобы Алина была девственницей и не занималась сексом до замужества, — написали авторы анонса на Discovery TLC.

Фанаты шоу недовольны отношениями американца и русской студентки, считают, что она хочет получить грин-карту и переехать в США. В комментариях к посту зрители советуют парню «повзрослеть», а Алине — «сбежать от него». Однако сама девушка настроена серьезно и критикует тех, кто просит ее остаться в России.

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