Их свела пара туфель: американец сменил веру ради русской невесты

Отец с сыном приехали в Новосибирск ради крещения. Фото: Предоставлено героями публикации // пресс-служба Новосибирской метрополии РПЦ

Сибирячка Елена Филингер с детства росла в верующей семье и даже не предполагала, что выйдет замуж за иностранца. Студентка поехала по обмену в США, устроилась в магазин обуви. Девушка, грамотно подобравшая туфли, покорила сердце молодого человека Джозефа Адама Спроус. Пара вместе уже 12 лет, русская невеста убедила баптиста перейти в православие и креститься вместе с ребенком в Новосибирске. Почему христианство лучше Тиндера — в материале КП-Новосибирск.

«НАС ПОЗНАКОМИЛА ПАРА ОБУВИ»

Сибирячка Елена Филингер никогда не думала, что выйдет за американца — девушка росла в русской православной семье, училась на переводчика английского в НГТУ. Изучала культуру и историю США, а на четвертом курсе поехала по программе Work and Travel в курортный город Мертл-Бич в штате Южная Каролина, на побережье Атлантики. Здесь девушка устроилась продавцом в местный обувной магазин, а когда лето закончилось — не стала возвращаться в холодную Сибирь. Ей продлили рабочую визу, поэтому проблем не возникло.

13 лет назад сибирячка приехала в Murtle Beach и устроилась в обувной магазин. Фото: предоставлено героями публикации

— Впервые я встретила Джозефа на работе. Молодой менеджер зашел к нам выбрать туфли к костюму. Он спешил на очень важную встречу и волновался перед крупной сделкой. Через пару дней он вернулся и радостно сообщил, что туфли сработали! Он выглядел сногсшибательно и благодарил меня от всей души. Даже звал на ужин, просил дать номер, но я не оставляю его незнакомцам. Потом стал ходить каждые несколько дней, даже специально купил еще пару обуви, но я не сдавалась. Он месяц выпрашивал мой номер у руководства магазина и все-таки убедил сходить в ресторан, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

На свидание американец приехал на своем авто, припарковался возле ресторана, вот только в неположенном месте.

— Мы вышли из ресторана, а машины Джозефа нет — увезли на штрафстоянку. Там были его мобильник, бумажник с карточками, документы. Думаю, другая девушка, американка, поехала бы домой, но я вызвала такси и довезла его до дома. Он, конечно, сразу вернул мне деньги, извинялся, но с тех пор начал всеми силами пытаться покорить меня. Через пару месяцев мы начали встречаться, потом стали жить вместе, — продолжает Елена.

Супруги женаты уже 12 лет, у них растет маленький сын. Фото: предоставлено героями публикации

ЮЖНЫЙ ШАРМ

Джозеф Адам Спроус оказался хорошим парнем из религиозной семьи протестантов. Родители — баптисты, сестра — методист, а друзья — католики. Молодой человек с детства привык добиваться всего сам и собрал команду в сфере продаж. К тому же оказался милым парнем и умел хорошо готовить. Полгода ухаживаний — и сердце сибирячки растаяло, молодые люди поженились в 2008 году.

— Джозеф обладает особым шармом. Это характерно для многих южан — Southern Charm. Очень хороший продавец всего и вся, в разных сферах. Сейчас он работает наставником, в основном учит убеждать и продавать что угодно, от автомобилей до недвижимости. До пандемии он работал в туристической сфере, но из-за коронавируса очень многие компании обанкротились. В самоизоляции он пришел к православию, довольно долго искал свою религию. Мы с ним ходили в православный храм, отмечали церковные праздники — Пасху, Вербное воскресенье. Муж влюбился в нашу культуру, — говорит Елена.

Почти пять лет назад у пары родился мальчик — Александр Джозеф Спроус. Родители Джозефа оказались простыми людьми — зажиточными фермерами — и легко приняли русскую девушку. Знакомство с родными Елены тоже прошло гладко. Сперва теща волновалась, что нет столовых ножей для ужина, но потом уже свободно шутила с иностранным зятем без переводчика.

Джозеф решил перейти в православие после пандемии. Фото: предоставлено героями публикации // пресс-служба Новосибирской метрополии РПЦ

ХОДИТ В ЦЕРКОВЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Во время самоизоляции Джозеф решил открыть свой бизнес по обучению продажников и креститься в России. В августе 2021 года православная семья приехала на родину невесты — в Новосибирск. Вместе с сыном Александром Джозеф прошел таинство крещения в Троице-Владимирском соборе, иеромонах Симон читал священные тексты на двух языках.

Сибирячка считает, что для семьи очень важно, чтобы у мужа и жены была одна религия. Елена давно об этом мечтала, но не вербовала Джозефа, а ждала, когда он сам захочет креститься.

Американца крестили в Торице-Владимирском соборе. Фото: пресс-служба Новосибирской метрополии РПЦ

Теперь семья Спроус собирается обратно в Калифорнию. Елена говорит — многие суждения об Америке преувеличены и являются мифами.

— В США ценят возможность быть собой, быть традиционным или отличаться от других. Можно бороться за права женщин, а можно сидеть дома с ребенком. Мы, конечно, против абортов, и в некоторых штатах они запрещены, в других — ограничены по возрасту мамы и плода. Но там нет такого отношения к религиозным людям, как в России. Нет конфликта вокруг вопроса об оскорблении чувств верующих. В советское время читать книги о Боге было запрещено или не принято, мы даже не ходили в церковь. А в Америке христиане ходят в церковь по воскресеньям, это прививают в некоторых школах, и никто не задается вопросом о том, зачем они это делают, — добавляет Елена. — Страну создали эмигранты, и главный вопрос к девушкам: вы здесь ради любви или хотите грин-карту? Сначала люди шептались, мол, «невеста по почте». Так называют иностранок, с которыми знакомятся в соцсетях и на сайтах знакомств. Но мы познакомились в Америке, я уже жила и работала в США — нам легко удалось развеять слухи.

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