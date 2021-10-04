Андрей Травников: «Правительство Новосибирской области ужесточит контроль качества дорожно-ремонтных работ»

Андрей Травников поручил ужесточить контроль качества дорожно-ремонтных работ. Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона в рамках оперативного совещания заслушал доклад министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского об усилении контроля качества выполняемых дорожно-строительных работ.

Андрей Травников подчеркнул, что Правительство Новосибирской области продолжит работу по ужесточению контроля и спроса за качество дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ.

— Приучить к дисциплине, к соблюдению качества строителей и дорожников можно только посредством жесткого контроля. Гарантийные сроки растут, и через десять лет не с кого будет спрашивать, поэтому будем ужесточать контроль на стадии производства работ. Число контрольных мероприятий будет расти, а количество дефектов должно сокращаться, — пояснил Андрей Травников.

Основными направлениями усиления контроля качества минтранса Новосибирской области являются: контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов и лабораторного оборудования; контроль за технологией выполнения дорожно-строительных работ, объемами и геометрическими параметрами автомобильных дорог; увеличение количества обученных специалистов муниципальных образований, занятых в приемке выполненных дорожно-строительных работ на автодорогах местного значения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе подрядчики отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорог за свой счет из-за допущенных ранее дефектов. Об этом рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский. Так, в прошлом году был проверен 92 объект в Новосибирске и Искитиме с участием сотрудников министерства. Из них замечания выявлены на 54, претензии касались ограждения места производства работ временными знаками и качества дорожного покрытия. В Новосибирске на 68 объектах из 74 были выявлены замечания к качеству устройства железобетонного покрытия. Подрядчики должны были все эти дефекты устранить. Сейчас на 51 одном объекте из 54 замечания устранены. По трем объектам сейчас проводится претензионно-исковая работа.

Ранее также сообщалось, что в частном секторе Новосибирска за счет муниципального и областного бюджетов будет отремонтировано 94 участка дорог. На это из бюджетов города и области было выделено 180 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.