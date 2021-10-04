В Новосибирской области подрядчики за свой счет переделали более 16 тысяч квадратных метров дорог

В Новосибирской области подрядчики отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорог за свой счет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области подрядчики отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорог за свой счет из-за допущенных ранее дефектов при работе. Такую информацию представил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Анатолий Костылевский на оперативном совещании с губернатором в понедельник, 4 октября.

— В прошлом году был проверен 92 объект в Новосибирске и Искитиме с участием сотрудников министерства. Из них замечания выявлены на 54, претензии касались ограждения места производства работ временными знаками и качества дорожного покрытия. В Новосибирске на 68 объектах из 74 были выявлены замечания к качеству устройства железобетонного покрытия. Подрядчики должны были все эти дефекты устранить, — пояснил Анатолий Костылевский.

Как пояснили в областном правительстве, сейчас на 51 одном объекте из 54 замечания устранены. По трем объектам сейчас проводится претензионно-исковая работа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в частном секторе Новосибирска за счет муниципального и областного бюджетов будет отремонтировано 94 участка дорог. На это из бюджетов города и области было выделено 180 миллионов рублей.

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