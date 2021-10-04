Новосибирца, напавшего с ножом на пенсионера в автобусе, оставили под арестом

Новосибирца, ударившего ножом пенсионера в автобусе, оставили под арестом. Фото: Кадр из видео

Новосибирца, ударившего ножом пенсионера в автобусе, оставили под арестом. Об этом сообщили в Дзержинском районном суде в понедельник, 4 октября.

— На основании постановления суда обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 1 октября, — сообщили в суде. — Постановлением суда от срок его содержания под стражей был продлен на 1 месяц — до 1 ноября 2021, поскольку предварительное следствие не завершено.

Напомним, инцидент произошел еще в конце июля 2021 года в автобусе №95 на остановке «Доватора» в Дзержинском районе. В общественный транспорт зашел мужчина и ударил ножом 71-летнего пассажира. Пенсионера госпитализировали в больницу, а напавший на него сибиряк сбежал. Позже его задержала полиция.

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