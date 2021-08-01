Новосибирец зашел в автобус и ударил ножом 71-летнего пенсионера

Мужчина ранил ножом 71-летнего пассажира автобуса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткий случай произошел в автобусе №95 на остановке «Доватора» в Дзержинском районе Новосибирска. В общественный транспорт зашел мужчина и ударил ножом 71-летнего пассажира. Пенсионера госпитализировали в больницу, а напавший на него сибиряк сбежал. Инцидент произошел около восьми часов вечера 31 июля. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Полицейские задержали 39-летнего жителя Заельцовского района. Нож был изъят. Выяснилось, что он напал на пенсионера из хулиганских побуждений. Установлено, что ранее подозреваемый был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств, — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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